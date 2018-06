Jonesboro names fourth quarter honor roll students

Jonesboro School announces the honor roll students for the fourth quarter:

High Honors

Ben Hauser, Zoe Jones, Chesnee Marks, Grace Mowell, Thomas Coleman, Lucas Salazar, Emily Stearns, Dylan Wilson.

Cadence Black, Alyson Hasty, Mya Laster, Ella Lingle, Miranda Bundren, Lizabeth Carillo, Alexandria Keller.

Jason McAlister, Om Patel, Torie Ralls, Austin Adams, Lia Mays, Isabel Tehandon, Lily Baker, Jaycee Miller, Jaden Ebberts.

Trevor Cochran, Kaya Coleman, Harrison Ford, Kaelyn George, Annie Hobson, Dylan Holderfield, Marlee Smith, Chloe McFarland, Anna Rodgers and Alli Toler.

Honors

Logan Abernathy, Bobby Velasquez, Cole Swain, Jacqui Harris, Bailey Mix, Brilea Yarber, Shaylee Moore, Sydney Waun.

Reagan Brough, Jenna Sadler, Shawn Waddington, Abigail Dahmer, Kelsie Cole, Tabi Smith, Jenny Carillo and Erin Stout.