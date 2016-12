Las Posadas celebration held at Anna Arts Center

The Shawnee Hills Arts Council/Anna Arts Center in Anna hosted a Las Posadas celebration on Sunday afternoon, Nov. 20. The celebration recalled the journey of Joseph and Mary to Bethlehem for the birth of Jesus.

Cast members in the program included Caroline Hansen, Jadden Brimm, Tess Brummer, Leslie Morales, Yovani Carillo, Luke Vaughn, Madilyn Hawk, Sophia Vaughn, Lupita Zamora, Leslie Morales, Mayrell Morales, Madelyn Hansen, Alfredo Vaca, Jesus Zamora, Alejandro Zamora, Francisco Vaca, Pete Housman, Anthony Jimenez, Mya Laster, Efrain Charicata, Sam Allen, Victor Zamora and Jesus Amezquita.