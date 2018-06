Meridian School District names honor roll students

Meridian School District No. 101 announces honor roll students for the fourth quarter.

Seniors, high honor roll: Jalill Amerson, Alexis Crain, Tori Crecelius, Mia Davis, Destiny Lowe, Breanna Wyatt.

Seniors, honor roll: Cymone Ballard, Larry Barnett, Alaysia Casper, RaKyah Jeter, Jazane Magraff, Demareon Nicholson, Da-Vray Reed.

Juniors, high honor roll: Derrick Blake, Wyatt Helton, Treston Masters, Sydnie Walker.

Juniors, honor roll: Tyesha Flowers, Cameron Moore-Rushing, Jordan Schoffner, MaKah Smith, Morrissa Tucker.

Sophomores, high honor roll: ShaKia Childress, Summer Crittendon, Jaylen Easley, Alyda Hite, Orlando Matthews, Kaycee Nichols, Kenya Powell, Sandi Woods.

Sophomores, honor roll: Deanna Cobbs, Virginia Crecelius, Breanna Glaab, Jade Houston, Katerra Jarrett, Kackenzie Kern, Isis Mack, Seth Sharp.

Freshmen, high honor roll: Salah Albanna, Malik Ballard, Kambria Childress, Tanijah Johnson, Zander Kaufman, Madison Schoffner.

Freshmen, honor roll: Omarion Edwards, Jacquavion Foulks, Bryanna Gibson, Liberty Green, Kaelei Martin.

8th grade, honor roll: Jemaria Blake, Ambria Casper, Deborah Flowers, Alex Graham, Brian Hamilton, Kylie Jones, Makia Moss, Jacob Partain, Shantell Tompkins.

7th grade, high honor roll: Laniya Barnett, Micah Lowe, Bailey Ice.

7th grade, honor roll: Roderic Gatewood, Cameron Griffin, Kagen Hill, Anae Johnson, Dustin Khourie, Isaac Malone, Kobe Moore-Rushing, Trinity Shaw, Benjamin Sutton, Laila Warren, Brenae Young.

6th grade, high honor roll: Kalynn Crain, Kerra Criddle, Ashton Dillow, Alyssa Harris, Alia Houston, Cole Kaufman, Matthew Masters, Alange Matthews.

6th grade, honor roll: Donnell Flowers, Lacie Harp, Macie Harp, Michael Lang, Isreal Overton, LeAjah Patterson, Landon Robinson, Dranaja Rogers, Sara Williams.