SEC names all-conference team members

The South Egyptian Conference has announced the 2017-2018 girls' and boys' all-conference basketball teams.

Girls, First Team

Alexis Crain, Meridian. Meredith Flamm, Cobden. Allie Whittington, Elverado. Kearia Mackins, Century. Rakyah Jeter, Meridian.

Girls, Second Team

Tori Ehlers, Elverado. Alaina Hartline, Cobden. Brooke Bailey, Cobden. Sidney Gotway, Century. Camryn Mitchell, Egyptian.

Boys, First Team

Darnell Lowe, Meridian. Marcus Davis, Century. Quntez Penn, Elverado. Ja'Quan Jones, Meridian. John Russell, Cobden.

Boys, Second Team

Christian Trexler, Egyptian. Noah Franklin, Cobden. Eddie Robertson, Meridian. Kaleb Cox, Joppa. Matt Keller, Agape.